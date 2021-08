Dans un communiqué de presse du 28 août 2021, l’Organisation des Nations unies (ONU) appelle à une aide humanitaire d’urgence pour la campagne de blé d’hiver en Afghanistan.

Son agence spécialisée dans l’alimentation et l’agriculture, la FAO, estime que le pays « continue d’être durement touché par une sécheresse de plus en plus grave qui menace les moyens de subsistance de plus de 7 millions de personnes qui dépendent de l’agriculture ou de l’élevage ».

#Afghanistan: drought threatens the livelihoods of 7 million farmers.@FAO calls for urgent humanitarian assistance as it aims to assist 250 000 vulnerable farming families - some 1.5 million people - for the upcoming winter wheat season.



https://t.co/Y6479KsuS2 pic.twitter.com/OIW55RtB2Q — FAO Newsroom (@FAOnews) August 28, 2021

Les agriculteurs afghans « touchés par la crise humanitaire »

« Si nous ne parvenons pas à aider les personnes les plus touchées par la sécheresse aiguë, un grand nombre sera contraint d’abandonner leurs fermes et sera déplacé dans certaines régions, déplore Qu Dongyu, le directeur général de la FAO. Cela menace d’aggraver l’insécurité alimentaire et constitue une nouvelle menace pour la stabilité de l’Afghanistan. »

Alors que ce pays est au cœur d’une crise humanitaire, « les agriculteurs et les propriétaires de bétail ne doivent pas être oubliés, poursuit-il. « Un soutien agricole urgent est désormais essentiel pour contrer l’impact de la sécheresse et l’aggravation de la situation dans les vastes zones rurales de l’Afghanistan dans les semaines et mois à venir. »

« Un besoin urgent de semences de blé »

La FAO demande 18 millions de dollars, environ 15 millions d’euros, pour financer l’achat de graines de blé avant les semis en septembre. Quelque 250 000 cultivateurs et leurs familles en dépendent, soit 1,5 million de personnes. Et cela, alors que le rendement des récoltes en cours devrait être de 20 % inférieur à celui de 2020, précise encore le communiqué.

« Nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard », assure Richard Trenchard, représentant de la FAO en Afghanistan. Si les agriculteurs ne peuvent pas obtenir les semences dont ils ont un besoin urgent d’ici à la fin de septembre ou au début d’octobre, la saison du blé d’hiver échouera. Ce sera un désastre pour des millions d’Afghans, agriculteurs et consommateurs. »

234 millions de dollars pour aider les populations vulnérables

À la mi-août 2021 déjà, le Programme alimentaire mondial (Pam) estimait avoir besoin de 234 millions de dollars jusqu’à la fin de l’année pour assurer l’aide aux populations vulnérables en Afghanistan.

« Nous avons été en mesure de soutenir plus d’un million de personnes vulnérables dans 30 provinces avec des intrants agricoles, des aliments pour le bétail, une formation agronomique et une assistance en espèces jusqu’à présent en 2021 », constate Kaustubh Devale, chef du programme d’urgence et de résilience de la FAO en Afghanistan.

« Cette prochaine saison de blé d’hiver est un point de basculement. Si nous la manquons, une catastrophe se profile », prévient Richard Trenchard.

Le Programme alimentaire mondial est présent en Afghanistan depuis plus de 60 ans.



À l'approche de l'hiver, l'agence onusienne a besoin de fonds supplémentaires pour nourrir les populations les plus vulnérables. Faites un don via @WFP_FR. https://t.co/XyaoKqB4Lr pic.twitter.com/BRaCCuVSVl — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) August 30, 2021