« Les fortes chaleurs déjà présentes ce dimanche et lundi sur les régions méridionales vont progresser et s’intensifier à partir de mardi, prévient Meteonews dans un communiqué de presse diffusé le 12 juin 2022. Les 30 degrés seront ainsi dépassés mardi au sud d’une ligne La Rochelle-Valence, avec des pointes à 36-37 degrés en Aquitaine. » Au nord de la Loire et près des frontières de l’Est, la chaleur restera « raisonnable ».

La barre des 30°C franchie mercredi

Mercredi, Meteonews prévoit que la barre des 30°C sera franchie au sud d’une ligne Nantes-Dijon-Mulhouse. « C’est une fois de plus dans le Sud-Ouest qu’il fera le plus chaud avec des valeurs frôlant déjà les 40°C dans les Landes en particulier. L’isotherme 30°C remontera plus au nord jeudi, sur une ligne Lorient-Auxerre-Strasbourg. » En Aquitaine et dans le Midi-Pyrénées, le mercure évoluera entre 37 et 41°C. Il flirtera avec les 40°C entre le Gard et le Vaucluse.

Meteonews prévoit des températures supérieures à 30°C sur l’ensemble du pays vendredi, « en dehors d’une courte frange littorale près de la Manche, sur les massifs, la Côte d’Azur ou encore la Corse. Les 35°C seront dépassés sur les deux tiers sud-ouest du pays avec des pics atteignant 40 à 42°C des Landes au Gard en passant par le Midi toulousain et l’Aude. »

La chaleur commencerait à reculer par l’ouest samedi, mais avec des températures dépassant les 30°C « dans les terres un peu partout. C’est cette fois-ci entre l’Auvergne, le Berry et la Bourgogne que les plus fortes températures seront attendues avec 37 à 40°C, ponctuellement 40-41°C. Une vague orageuse devrait sonner le glas de cette période caniculaire dimanche prochain. »

