Selon Frédéric Decker, météorologue à MeteoNews, « un temps très doux à chaud temporairement très chaud a largement dominé au cours de mai 2022, en particulier entre le 8 et le 22 avec des pics de chaleur dépassant les 30 degrés sur les deux tiers du sud du pays. Les températures ont chuté en fin de mois sur de nombreuses régions, sauf près de la Méditerranée où les fortes chaleurs ont perduré », précise-t-il.

Le mai le plus chaud depuis 1946...

Selon MeteoNews, « la température moyenne nationale mensuelle atteint 17,1 degrés pour une normale de 14,9 degrés sur la période de 1991 à 2020. Il s’agit du mois de mai le plus chaud depuis au moins 1946. Il dépasse largement l’ancien record établi lors des mois de mai 1989 et 1999 (16,2 degrés). »

… et aussi le plus sec

Toujours selon le site internet, « malgré la chaleur, les orages ont été relativement peu présents. En conséquence, les précipitations ont été rares et faibles, faisant de ce mois de mai 2022 le plus sec depuis au moins 1946. La moyenne nationale mensuelle de précipitations tombées en France est en effet de seulement de 23 mm. Avec trois mois sur trois déficitaires, le printemps 2022 est le cinquième plus sec en France depuis au moins 1946. »

« La sécheresse devient sévère au 31 mai, aussi bien en surface que dans les nappes profondes. Les orages du début de juin ont apporté des quantités d’eau importantes, freinant la sécheresse en surface, mais bien insuffisants pour stopper cette période sèche durable » précise Frédéric Decker.

Un ensoleillement relativement important

Selon MeteoNews, « l’ensoleillement a été élevé en mai 2022, sans battre de record. 273 heures (h) de soleil en moyenne nationale mensuelle, sixième chiffre le plus élevé derrière 1990 et 1952 (280 h), 2011 (281 h), 2020 (286 h) et le record de 1989 (304 h). »