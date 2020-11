Cette semaine c’est encore la douceur et le soleil qui devraient dominer dans l’Hexagone. La première quinzaine de novembre s’affiche déjà comme une des plus douces jamais enregistrées.

Novembre 2020 a commencé dans la douceur et cette dernière semble s’installer. « La première quinzaine de novembre s’annonce d’ores et déjà parmi les plus douces depuis le début des mesures, avec la première quinzaine de novembre 2015 (+3,7°C) et la première quinzaine de novembre 2011 (+3,0°C) », prévoit Météo-France ce 9 novembre 2020.

Un anticyclone protecteur

En raison d’un « puissant anticyclone positionné sur l’Europe centrale » qui « protège la France des perturbations », les températures vont rester douces et le temps sec. Cependant, Météo-France souligne que « quelques averses passagères sont possibles ».

Ainsi, dans la semaine des « passages perturbés » devrait se produire dans le Nord-Ouest du pays « en marge des dépressions outre-Manche ». Météo-France prévoit donc qu’en, entre mercredi et jeudi, une perturbation s’installe dans les régions proches de la Manche.