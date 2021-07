Tout change à l’intérieur et ça ne se voit pas, ou si peu de l’extérieur. New Holland vient de dévoiler son nouveau tracteur T7HD. La gamme comprend trois modèles de 270, 290 et 313 ch équipés d’un moteur Stage 5. Comme sur les versions précédentes, seule la variation continue AutoCommand est disponible.

Des évolutions visibles à l’extérieur

Pour reconnaître un nouveau T7HD, les observateurs les plus aguerris pourront déjà noter l’apparition du suffixe HD sur le capot alors qu’il était absent sur les versions précédentes.

Les montants arrières de la cabine ont été reculés et les passages de roue sont plus bas afin de gagner en volume. L’accès au poste de pilotage est plus large et il est désormais possible de monter jusqu’à 24 projecteurs de travail à led.

Une cabine entièrement revue

La grande innovation est bien entendu l’arrivée de la cabine Horizon Ultra, qui reprend tous les fondamentaux de la nouvelle cabine des tracteurs de forte puissance T8 Genesis. New Holland annonce une refonte complète avec seulement 2 % des pièces communes avec l’ancienne cabine.

Les habitués de la marque apprécieront l’arrivée de grands espaces de rangement, y compris sous le siège passager et derrière le siège du chauffeur. Ce dernier est le modèle haut de gamme avec chauffage et climatisation intégrés. Le système de chauffage et climatisation de l’ensemble de la cabine a d’ailleurs été repensé pour augmenter son efficacité.

Le nouvel aménagement de cabine avec l’accoudoir SideWinder Ultra. © © New Holland

Côté ergonomie, on retrouve les standards découverts en 2020 sur le T8 Genesis avec le nouvel accoudoir SideWinderUltra, l’écran IntelliView de 12’’ et un joystick revu. Derrière le volant, le tableau de bord combinant analogique et numérique et remplacé par un écran inspiré d’une tablette tactile.

De nombreuses commandes sont personnalisables et la couleur des distributeurs hydrauliques change en fonction de leur affectation grâce à un astucieux système de led. Enfin, toute l’architecture électronique a été revue afin de connecter le tracteur au portail télématique PLM Connect de New Holland.

> À lire aussi : Notre essai du New Holland T8 Genesis avec la nouvelle cabine (FA du 02/12/2020)