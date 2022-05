Des volumes trop faibles pour des machines souvent construites « sur-mesure » avec des spécificités propres à chaque pays : tous ces arguments ont eu raison de la gamme d’autochargeuses Cargos de Claas. Le constructeur allemand jette donc l’éponge et arrêtera la production d’ici à la fin de 2022, tout en assurant la fourniture des pièces de rechange ainsi que le service après-vente pour les matériels déjà en circulation.

Transformation de l’usine

Cette décision intervient alors que Claas s’apprête à investir près de 40 millions d’euros dans son usine de Bad Saulgau. Cette usine est spécialisée dans la production d’outils pour la chaîne verte (faucheuses, faneuses, andaineurs et presses à balles rondes) et les accessoires pour les ensileuses Jaguar, en particulier les becs Orbis. Dans le cadre d’un programme d’investissement continu, l’infrastructure du site est actuellement étendue et renouvelée, et un hall existant de 5 000 m² est en cours de réaménagement pour créer des surfaces d’assemblage supplémentaires.

Plus de capacité pour les becs

Dans le même temps, l’ensemble de l’infrastructure énergétique est adapté et renouvelé en plusieurs étapes pour les futures capacités de production. Par la suite, des investissements sont prévus dans les domaines de la logistique de production et de l’optimisation des assemblages.

L’arrêt de la gamme d’autochargeuses créé des capacités de production supplémentaires pour l’Orbis, dont les ventes sont en plein essor.