C’est une décision radicale que vient de prendre le constructeur allemand Lemken. Les discussions sur la protection des cultures et les exigences légales de plus en plus restrictives sur les différents marchés l’ont incité à cesser définitivement la production de pulvérisateurs agricoles conventionnels. Arrivé sur ce marché en 2010 à la faveur de plusieurs rachats d’entreprises allemandes, Lemken n’a jamais réussi à atteindre la taille critique sur ce marché, en particulier à l’exportation. Miser sur le binage La division Crop Care (protection des cultures) se focalisera désormais sur les bineuses Steketee, dont Lemken a fait l’acquisition il y a deux ans. L’idée est d’associer le désherbage mécanique à une pulvérisation inter-rang sélective ou à un traitement localisé. Lemken compte aussi miser sur le dispositif de guidage par caméra développé par Steketee. > À lire aussi : Désherbage mécanique, Lemken s’offre Steketee (05/09/2018) Plus de place pour les semoirs Le site de production des pulvérisateurs sera maintenu et agrandi pour y accueillir les semoirs à céréales et les semoirs monograines. Cette réorganisation va libérer de la place dans l’usine principale d’Alpen pour la fabrication du matériel de travail du sol. Ces nouvelles capacités de production vont accompagner l’augmentation de la demande dans ces domaines. Les agriculteurs possédant un pulvérisateur Lemken auront toujours accès aux pièces détachées ainsi qu’au SAV Lemken. Corinne Le Gall

