À mi-parcours, Axema, (Association des acteurs français de la filière des agroéquipements) tire un premier bilan de l’année 2020 pour le secteur du machinisme agricole. Alors que les deux années précédentes sont « parmi les meilleurs de la décennie », la crise sanitaire semble avoir impacté durement le secteur selon le baromètre Axema, mené auprès des 224 adhérents. Ces derniers s’attendent en effet à une baisse de leur activité de -10 % à -20 %.

Des chiffres d’affaires en net recul

Alors que la plupart des acteurs ont pu reprendre leurs activités et que les commandes sont de retours, les fabricants et importateurs accusent déjà des chiffres d’affaires en recule de -25 % en mars et -30 % en avril. De plus, si plus de la moitié (53 %) pense pouvoir tenir encore un an dans le cas d’une crise prolongée, un quart pourrait se retrouver à court de trésorerie dans les 6 prochains mois.