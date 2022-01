S’introduire sur une exploitation agricole reste puni par la loi

Les attaques se poursuivent contre la cellule Demeter affectée à la protection des agriculteurs contre les agressions et les intrusions sur les exploitations, qui se sont multipliées ces dernières années. Son sort devrait être réglé d’ici à la fin de janvier 2022.

À la demande d’ONG

Lors d’une audience au tribunal administratif de Paris le 18 janvier 2022, la rapporteure publique a recommandé la dissolution de la cellule Demeter, indiquent les associations Pollinis et Générations futures dans un communiqué commun.

Les ONG demandent « l’annulation de la convention de partenariat entre le ministère de l’Intérieur, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs (JA) », à l’origine de la cellule.

Dans son exposé, la magistrate aurait estimé que les missions de Demeter « étaient contraires à la liberté d’expression », rapportent les ONG dont le recours est traité en même temps qu’une procédure identique initiée par L214.

« Des excès de zèle »

Le représentant du ministère de l’Intérieur aurait de son côté reconnu « des excès de zèle » au début des activités de la cellule, tout en estimant « les quelques cas d’intimidation rapportés par les associations » resteraient des cas isolés.

La décision des juges est attendue d’ici à la fin janvier 2022. Le recours de Générations futures et de Pollinis pourrait cependant être jugé « irrecevable » — les activités des deux associations n’étant pas directement lésées par la convention de partenariat signée entre le ministère de l’Intérieur, la FNSEA et les JA.

Il est noté qu’elles n’ont pas non plus fait appel à un tribunal en régions, mais bien à celui de Paris, qu’elles ont estimé plus opportun pour juger d’une cellule qui agit loin de la capitale.