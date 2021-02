Hors-série

Tout ce que vous voulez savoir sur la transmission

« Transmission et patrimoine : tous les conseils pour passer le relais ». C’est le nouvel hors-série de La France Agricole, à paraître le 15 février 2021. Un guide pratique, complet et pédagogique de 92 pages, à destination de tous les agriculteurs qui préparent la transmission de leur exploitation et de leurs biens privés. Emaillé de témoignages, d’avis d’experts et de cas chiffrés, un hors-série indispensable, à commander absolument.