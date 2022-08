Un navire chargé de 23 000 tonnes de maïs a quitté le port de Tchornomorsk, en Ukraine, à destination de l’Égypte ce jeudi 18 août 2022. Il s’agit du vingt-cinquième bateau chargé de céréales ukrainiennes à transiter par le corridor sécurisé mis en place depuis la signature de l’accord entre Kiev et Moscou.

Un vingtième navire chargé de céréales a quitté ce 18 août 2022 l’Ukraine depuis la signature d’un accord avec les Nations Unies et la Turquie ayant permis de lever le blocus de la Russie. C’est ce qu’ont annoncé ce jeudi les autorités ukrainiennes. Selon eux, il s’agit d’un signe que ce « corridor sécurisé » semble fonctionner.

33 000 tonnes de maïs ukrainien à destination de l’Égypte

« Le cargo I MARIA est parti du port de Tchornomorsk, 33 000 tonnes de maïs étaient chargées à bord. Le cargo est en route pour l’Afrique du Nord, il arrivera en Égypte dans quelques jours », ont indiqué sur Facebook les autorités portuaires ukrainiennes.

« Plus de 600 000 tonnes de produits agricoles ukrainiens ont transité par le “corridor céréalier” […]. 25 navires transportant des produits ukrainiens ont quitté les ports d’Odessa, de Pivdenny et de Tchornomorsk », ont-elles ajouté.

Les exportations de céréales d’Ukraine, un des principaux producteurs et exportateurs au monde, ont été bloquées pendant plusieurs mois en raison de l’invasion russe, faisant craindre une crise alimentaire mondiale.

En juillet, un accord signé par la Russie et l’Ukraine, et validé par les Nations Unies et la Turquie, a permis la reprise des exportations.

Les navires doivent emprunter un couloir sécurisé pour circuler en mer Noire puis être inspectés par le Centre de coordination conjointe (CCC) avant d’être autorisés à franchir le détroit du Bosphore.

Un premier navire humanitaire attendu en Éthiopie

Le premier navire à quitter l’Ukraine dans le cadre de cet accord, le Razoni, avait pris la mer le 1er août dernier. Il a fallu cinq jours pour qu’un second cargo parte mais le rythme de départ des bateaux a depuis accéléré.

Mardi 16 août, le premier navire humanitaire affrété par l’ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté le port de Pivdenny avec 23 000 tonnes de blé.

Il doit être débarqué à Djibouti puis livré en Éthiopie, en proie à la sécheresse et dont la région rebelle du Tigré traverse actuellement « la pire catastrophe (humanitaire) dans le monde », selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.