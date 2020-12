L’accord post-Brexit signé par les dirigeants européens

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et son homologue du Conseil européen, Charles Michel, ont signé le mercredi 30 décembre 2020 au matin, l’accord commercial post-Brexit conclu avec Londres le 24 décembre 2020 pour encadrer la rupture historique.

Lors d’une brève cérémonie à Bruxelles, devant des drapeaux européens, les deux dirigeants, souriants, ont signé ces textes devant les caméras et les photographes.

« Cela a été un long chemin. Il est temps désormais de laisser le Brexit derrière nous. Notre avenir se construit en Europe », a commenté la cheffe de l’exécutif européen sur Twitter. Charles Michel a salué « un accord juste et équilibré » et s’est félicité de « l’unité sans précédent » démontrée par les Vingt-Sept dans les négociations.

