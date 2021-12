La Mutualité sociale agricole (MSA) vient de réviser son plan sur la santé et la sécurité au travail pour la période de 2021 à 2025. Plus précisément, quand on parle de la santé et de la sécurité au travail agricole, la MSA pense, dans ce cadre, à quatre risques :

Le risque chimique : il faut s’attendre à voir disparaître durant cette période, comme dans quasi tous les secteurs professionnels, les produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (dit CMR 1A et 1B). Dans le précédent plan, la MSA avait formé plus de deux mille entreprises à l’évaluation de leur exposition aux risques chimiques ;

Le risque lié aux machines : la MSA continuera de travailler avec les constructeurs pour diminuer le risque dès la conception des outils et elle formera les utilisateurs ;

Les risques d’apparition des troubles musculosquelettiques et des troubles psychosociologiques ;

Le risque de chute depuis une hauteur. Bien que cette action soit commune à tous les régimes sociaux, le monde agricole est parmi les plus concerné avec 3 500 salariés et 1 700 non-salariés qui en sont victimes (chiffres de 2019).

> À lire aussi : Baisse globale de l’imprégnation des populations aux phytos (17/12/2021)

Ce nouveau plan sur la santé et la sécurité au travail contient aussi des actions qui se situent moins au cœur des exploitations comme le conseil pour l’amélioration des lieux de travail, des machines ou des organisations, l’accompagnement de l’innovation, et la prévention du mal-être des agriculteurs et des salariés. En particulier, le plan se fixe comme ambition d’inciter les chefs d’entreprise à utiliser les dispositifs financiers d’incitation à la prévention des risques.

> À lire aussi : Vers un renforcement du DUER (01/11/2021)

L’employabilité des actifs agricoles

Enfin, ce plan prolongera une réflexion, entamée pendant la période précédente, sur l’employabilité des actifs agricoles. En effet, quand un salarié ou un exploitant revient au travail après une absence due à sa santé (physique ou mentale), il est quasi impossible de l’affecter à un autre poste plus adapté puisque les effectifs des exploitations agricoles sont très petits. C’est donc un dispositif particulier qui doit être mis en place pour prévenir la désinsertion professionnelle et pour accompagner le projet professionnel de la personne par la suite.

> À lire aussi : « L’arrêt de travail de longue durée contient un risque d’isolement » (05/01/2021)

Une spécificité agricole

La MSA dispose de sa propre activité de prévention parce que le secteur agricole présente des caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans les autres secteurs économiques : la très forte proportion de petites entreprises, l‘important taux de patronat, la surexposition quotidienne aux machines, le rapport avec les animaux, l’exposition aux produits chimiques, la fréquence des troubles musculosquelettiques et, maintenant, le stress généré par les « emballements médiatiques » ou les critiques du voisinage.

> À lire aussi : Risques psychosociaux : demander de l’aide pour supporter le stress intense (01/04/2020)

Le réseau de la santé-sécurité agricole se compose des conseillers prévention, des médecins du travail et des infirmiers de santé au travail. En tout, 950 salariés composent ce réseau, aussi bien dans les MSA territoriales qu’à la caisse centrale.

> À lire aussi : Prévention : quand la vie de votre salarié bascule au volant du tracteur (01/06/2019)