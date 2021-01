Le 12 janvier 2021, Emmanuel Macron, accompagné du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, et de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, s’est rendu dans l’Eure pour visiter la ferme des Ruelles à Tilly dans l’Eure.

> À lire aussi : One planet summit, les quatre pistes d’Emmanuel Macron pour la biodiversité (12/01/2021)

« Créer collectivement le cadre de la transition »

Le président de la République a profité de cette visite pour évoquer, sur le terrain, la transition écologique. Il souhaitait pouvoir « se retrouver autour de sujets qui « réconcilient notre agriculture et notre écologie ». Pour lui, il faut « créer collectivement le cadre de la transition ».

Emmanuel Macron estime que les agriculteurs ont des rôles « clés » dans la transition écologique. Il veut donc réconcilier les valeurs économiques et écologiques, mais aussi « l’agenda du consommateur, du producteur et du citoyen ».

« On ne peut pas demander à qui que ce soit, surtout compte tenu des revenus agricoles aujourd’hui, ou dire : vous devez tout changer, ce que vous faites n’était pas bien, si on n’accompagne pas les gens », a insisté le président.

Et si on arrêtait (enfin) d’opposer agriculture et écologie ? Il suffit de rencontrer des éleveurs passionnés et engagés, comme @AgriSkippy ou @agri_zoom, pour s’en convaincre ! Encore merci pour ces échanges ! https://t.co/eoNPM7dhj4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 12, 2021

50 millions d’euros pour planter 7 000 km de haies

Emmanuel Macron a défendu son agenda de transition écologique, notamment pour l’agriculture, en mettant en avant la loi adoptée à la suite des états-généraux de l’alimentation (Egalim), mais aussi le « plan haies ».

Ce dernier est doté de 50 millions d’euros et doit permettre de replanter 7 000 km de haies. Il avait été dévoilé la veille pour la première fois la veille à l’occasion du One Planet Summit.

Une « petite muraille verte » pour la biodiversité

Il s’agit, selon le Président, de créer une petite muraille verte pour « accompagner les agriculteurs afin de nourrir mieux, tout en reconstituant le sol et la terre », et la biodiversité.

« Votre ferme en est un bel exemple », a même commenté Emmanuel Macron en s’adressant à Michel Galmel. Entre 1980 et aujourd’hui, de nombreuses haies ont été replantées sur l’exploitation et la biodiversité semble en avoir bien profité, en témoigne un graphique présenté sur le site internet de La ferme des Ruelle.

© Ferme des Ruelles

Sortir de la stigmatisation

L’agroécologie et le glyphosate étaient également au cœur de ce déplacement. Les 60 hectares de la ferme de Tilly, reprise en 1992 par la famille Galmel, sont cultivés « en agriculture raisonnée », en respectant les préceptes de l’agriculture de conservation des sols.

On nous a longtemps expliqué qu’un vrai écologiste est celui qui nous dit il n’y aura plus de glyphosate nulle part. Travaux pratiques : venez dans la ferme de monsieur Galmel, il vous dira le contraire ! Emmanuel Macron, président de la République

Pour Emmanuel Macron il s’agit aussi de sortir de la stigmatisation et c’est avec le glyphosate qu’il a illustré ces propos. « Monsieur Galmel nous a parfaitement expliqué tout à l’heure pourquoi lui, il avait besoin de glyphosate et c’est une ferme exemplaire. Parce qu’il considère que le glyphosate, pour avoir justement une agriculture de conservation qui permet de stocker le CO2, c’est moins mauvais que de labourer les sols et de venir tout retourner », a expliqué le président.

Il appelle donc à sortir des dogmes et des débats « réduits » : « On nous a longtemps expliqué : est un vrai écologiste celui qui nous dit il n’y aura plus de glyphosate nulle part. Travaux pratiques : venez dans la ferme de Monsieur Galmel, il vous dira le contraire. »

Il a également participé à une table-ronde sur le thème de l’agroécologie avec des Agritwittos des environs : Nadège Petit (@agri_zoom), Antoine Thibault (@AgriSkippy) et Gilles Lievens (@GillesLievens).

Des agendas nationaux et internationaux « cohérents »

Le président de la République a profité de ce déplacement pour évoquer la souveraineté alimentaire, essentielle à la transition écologique, à travers le plan protéines. Un plan qu’il avait annoncé il y a 3 ans et qui a été présenté en décembre 2020 par le ministre de l’Agriculture.

Emmanuel Macron l’a défendu en soulignant qu’il permet de « recréer de la souveraineté alimentaire » et de « lutter contre la déforestation importée ». Il a enfin tenu à assurer que les agendas nationaux, internationaux, notamment européens étaient cohérents.

Il avance ainsi que le plan protéines et les volets agricoles du plan de relance se déclineront « dans bien des aspects », dans l’Union européenne, notamment via la Pac. Une Pac « âprement négociée », par la France pour qu’elle « accompagne » la transition écologique.

Le président de la République a aussi souligné le pendant international du « plan haies » avec la grande muraille verte pour le Sahel qui vise à créer un rideau de verdure destiné sur près de 8 000 kilomètres de longueur.