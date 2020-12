Comment les cent millions du plan protéines seront répartis

Le ministre vise notamment les investissements dans les capacités de séchage des légumineuses fourragères (luzerne), les capacités logistiques et de transformation des graines riches en protéines ou encore la structuration de filières, au travers de projets collectifs.

Avec ces 50 millions d’euros, Julien Denormandie veut répondre au manque d’organisation et d’ investissements dans l’aval de la filière . C’est pour lui un des moyens de lever les freins au développement de la production de légumineuses en France.

20 millions d’euros pour les investissements des agriculteurs

Cette enveloppe de 20 millions d’euros est découpée en deux. Elle servira à soutenir les achats de matériel et de semences. 10 millions d’euros accompagneront les investissements des agriculteurs en matériel spécifique à la production de légumineuses à graines et fourragères et à leur valorisation à la ferme (récolte, tri, stockage, séchage, transformation de graines…).

Les dix autres millions d’euros seront ciblés sur les achats de semences dans le but d’enrichir les prairies existantes en légumineuses fourragères. Le ministère estime que cette somme devrait permettre d’intervenir sur au moins 100 000 hectares de prairies.