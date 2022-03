Sécurité alimentaire

La profession est divisée sur les mesures actées à Bruxelles

9 h

En 2022, « les agriculteurs français seront au rendez-vous de cette croissance », assure la FNSEA. © C. Faimali/GFA

La Commission européenne a entériné le 23 mars 2022 des mesures de soutien à l’agriculture. Si la FNSEA et ses sections de grandes cultures se réjouissent des marges de manœuvre pour produire plus, la Confédération paysanne dénonce une course en avant « productiviste » et incohérente.