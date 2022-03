Le 23 mars 2022, la Commission européenne a adopté un plan pour « la sauvegarde de la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires ». Les grandes lignes en avaient été dévoilées la veille.

À midi, dans un tweet, le commissaire européen à l’Agriculture Janusz Wojciechowski a confirmé le feu vert de Bruxelles de cultiver les jachères, par toute culture. Cette dérogation s’applique uniquement pour l’année 2022, et ne remettra pas en cause le paiement vert. Chaque État membre pourra décider d’appliquer ou non cette mesure.

Today we have adopted an exceptional and temporary derogation to allow the production of any crops on fallow land.

Here are some useful information related to the derogation pic.twitter.com/1uY6pfjeeq