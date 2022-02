Suite au vote en Commission mixte paritaire de la loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, les professionnels agricoles ont partagé leurs revendications pour avancer rapidement sur les décrets et ordonnances qui viendront caler les derniers éléments de la réforme (seuil d’intervention, taux d’indemnisation, taux de subvention).

Une concertation nécessaire des acteurs

Pour les syndicats majoritaires, le texte est « une avancée majeure pour affronter demain le défi du changement climatique ».

FNSEA et JA demandent désormais une avancée rapide sur les points qui devront être définis par ordonnance et décrets ainsi que la concertation avec l’ensemble des acteurs des filières au sein de la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances (Codar).

Inquiétudes sur les seuils en grandes cultures

Les producteurs de grandes cultures (1) se félicitent quant à eux de la mise en œuvre du règlement Omnibus, « une demande de longue date du monde agricole » qui abaisse à 20 % le seuil de déclenchement et augmente à 70 % le taux de subvention des primes d’assurance.

S’ils saluent également leur éligibilité à la solidarité nationale, en cas de pertes de récoltes dites exceptionnelles, ils s’inquiètent aussi de la mise en place de seuils de déclenchement par culture, définis en fonction du développement de l’offre assurantielle. « Il ne faudrait pas qu’une telle approche soit de nature à ralentir le développement de l’assurance multirisques climatique et soit pénalisante pour les filières déjà engagées », soulignent-ils.

Le Modef prêche pour une caisse mutualiste d’assurance

De son côté, le Modef déclare s’opposer à la loi de réforme de l’assurance récolte. Le syndicat craint que le gouvernement ne pousse à l’assurance privée en réduisant la part d’intervention publique, au travers de la solidarité nationale.

À la place, le syndicat demande la mise en place d’une caisse mutualiste d’assurance financée par les agriculteurs, l’État, les assureurs et l’aval des filières qui indemniseraient à 100 % les pertes subies.