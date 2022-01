Les défaillances d’exploitations restent contenues en 2021

En 2021, le nombre d’ouverture de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire auprès d’un tribunal judiciaire s’élève à 381 en grandes cultures (+2 % sur l’année) et 518 en élevage (+13,6 %). Soit au total 899 défaillances d’entreprise agricoles en 2021, contre 829 en 2020, révèle l’étude d’Altares publiée le 18 janvier 2022.

Si les défaillances ont augmenté au global de 8 % en 2021 par rapport à 2020, elles restent inférieures au niveau d’avant la crise sanitaire du Covid, quand le secteur agricole enregistrait 1151 faillites en 2019, 1400 en 2018 ou encore 1300 en 2017.

En 2021, comme les années précédentes, les procédures de sauvegarde restent une minorité (30 sur 899), par rapport aux ouvertures en redressement (449) et en liquidation (420).

Nombre d’ouvertures de procédures de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires directes (hors procédures de sauvegarde) en 2021 et évolution (en %) par rapport à 2020. © GFA

Les entreprises résistent encore à la crise sanitaire

Tous secteurs économiques confondus, les entreprises françaises ont résisté, cette année encore, à la crise sanitaire, et les défaillances sont au plus bas depuis 35 ans. Avec 28 371 procédures enregistrées, c’est 12 % de moins qu’en 2020 (32 200 défaillances), et moitié moins qu’en 2019 (52 000). Ce qui témoigne de l’efficacité des aides de l’État tout au long de l’année (Fonds de solidarité, Prêt Garanti par l’État, exonération ou report de cotisations et activité partielle) et de la reprise économique, constate le cabinet Altères.

Tout n’est pas joué pour autant, tempère le cabinet d’étude : pour cette année 2022, « Le débranchement progressif des aides, les difficultés d’approvisionnement en matières premières et l’envolée des prix fragilisent les trésoreries des entreprises ».

Sophie Bergot