La Confédération paysanne et un collectif de 29 organisations et syndicats dénoncent le fait qu’aucun des objectifs de la loi sur l’alimentation issue des États-généraux de l’alimentation n’est atteint.

« La quasi-totalité des indicateurs est au rouge et des reculs sont à noter. » Un collectif de 30 syndicats et associations (1), dont fait partie la Confédération paysanne, dresse un bilan noir des États-généraux de l’alimentation et de la loi sur l’alimentation. Ils estiment que presque aucune des ambitions affichées n’a été suivie des faits.

Les 30 organisations dénoncent :

Un revenu des paysans qui n’est pas revalorisé ;

Des négociations commerciales qui subissent les mêmes tensions qu'avant ;

Des ambitions en matière de réduction de pesticides revues à la baisse ;

La protection des riverains contre les pesticides qui n'a pas avancé ;

Un manque de moyens de la restauration collective pour atteindre les objectifs fixés de 20 % de produits bio ;

Aucune transition des modes d'élevage intégrant notamment une meilleure prise en compte du bien-être animal…

Ces trente organisations estiment également que « la loi a laissé de côté de nombreuses questions pour lesquelles tous les indicateurs sont au rouge : climat, solidarité internationale, biodiversité, nutrition et alimentation… ».

Corriger le tir

Les organisations demandent au gouvernement de corriger le tir et d’utiliser les leviers à sa disposition. « La position de la France dans le cadre de la réforme de la Pac et notamment le plan stratégique national reste un des derniers leviers de ce quinquennat pour agir en faveur d’une transition agroécologique », argumentent-elles.

