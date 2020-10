pour vous connecter et poursuivre la lecture

La MSA a mis à jour trois fiches pratiques destinées aux exploitants agricoles et à leurs salariés, afin de lutter au mieux contre la propagation du Covid-19.

La première fiche concerne les mesures barrières. Elle précise les modalités de transmission du virus, la distanciation physique, les mesures barrières, le port du masque, le lavage et la désinfection des mains.

La deuxième fiche porte sur l’organisation du travail. Elle aborde l’embauche et les déplacements sur les chantiers, la transmission des consignes de travail, l’organisation du travail sur une parcelle ou un chantier extérieur, la conduite d’engin, l’organisation du travail dans un lieu clos, l’accueil des saisonniers, l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), le nettoyage des matériels, outils et locaux et la vente aux consommateurs.

La troisième et dernière fiche vise l’organisation des espaces collectifs. Elle définit les règles à respecter dans les vestiaires, la salle de pause et de déjeuner et le local fumeur.