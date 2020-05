Aides PAC

Les dates de présence des dérobées mises à jour

22 départements ont modifié leur date de début de présence obligatoire pour les dérobées SIE pour 2020. ©C. Faimali/GFA

Un arrêté du 5 mai 2020, met à jour, pour 2020, et pour chaque département, les dates de début de présence obligatoire pour les dérobées en surface d’intérêt écologique (SIE) et les règles de non-cumul entre SIE et MAEC.