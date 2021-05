Énergies renouvelables

Le nouveau cadre de soutien au biométhane est en consultation

Jusqu’au 7 juin 2021, chacun peut s’exprimer sur le projet de décret qui vise à faire évoluer le cadre réglementaire du soutien public au biométhane.. ©g.baron©g.baron

Le gouvernement propose la fin des tarifs d’achat réglementés pour les unités qui produisent plus de 25 GWh par an. Le projet de décret prévoit aussi le renforcement des contrôles et d’inciter au développement du bioGNV.