Décidément, l’agrivoltaïsme s’inscrit dans l’actualité de ce début d’année. Au moment où la sphère politique veut l’encourager et l’encadrer, Afnor Certification lui offre un référentiel pour mettre en avant les projets vertueux. La filiale de l’Afnor (Association française de normalisation) a révélé le 5 janvier 2022 la mise en place d’un label « Projet Agrivoltaïque ».

Son objectif est de qualifier un projet « qui favorise la production agricole et améliore durablement la performance de la parcelle et de l’exploitation ». Complémentaire du cahier des charges des appels d’offres de la CRE (Commission de régulation de l’énergie), il vise à « établir un cadre qualitatif et transparent » pour le développement de panneaux solaires en terrains agricoles.

Favoriser et structurer la filière

L‘organisme qui représente la France auprès de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a construit ce référentiel pour évaluer les projets, de leur conception à leur exploitation, et s’assurer de la réalité de l’impact envisagé. Véritable outil pour la filière, il est présenté comme un « gage de qualité » et un « vecteur de transparence » tout au long du cycle de vie.

Non seulement il mettra en lumière les projets photovoltaïques vertueux et exemplaires, mais il a l’ambition de favoriser leur développement en contribuant à la structuration de la filière. La France compte parmi les pionniers de ce concept. L’Hexagone héberge par ailleurs des poids lourds d’envergure mondiale dans ce secteur émergent.

