C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Ce mardi 10 mai 2022, le ministère de l’Agriculture annonce le lancement d’une expérimentation vaccinale contre l’IAHP sur les palmipèdes. « Elle doit permettre de disposer de preuves scientifiques quant à l’efficacité et l’intérêt de la vaccination pour lutter contre l’influenza aviaire », explique la rue de Varenne.

Deux vaccins testés

Car selon le cabinet de Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture, « la répétition des crises IAHP qui touchent l’Europe et la France et leurs conséquences en matière de dépeuplement, amènent à étudier de nouveaux moyens préventifs en complément de la biosécurité et de la surveillance ».

Deux vaccins seront testés : l’un produit par la société Ceva, l’autre par Boehringer Ingelheim. L’étude consiste à acquérir des données sur leur capacité à « protéger les palmipèdes et à limiter l’excrétion et la diffusion du virus. » Elle sera conduite « sous contrôle de vétérinaires, de l’école nationale vétérinaire de Toulouse, de l’Anses et des services de l’État ».

Résultats attendus à la fin de 2022

Les essais seront conduits en conditions d’élevage et au sein du laboratoire national de référence de l’Anses. Les résultats sont attendus « pour fin 2022 et seront portés au niveau européen pour permettre, le cas échéant, de développer une stratégie vaccinale contre l’influenza aviaire. » D’après le ministère de l’Agriculture, 2,3 millions d’euros ont été investis dans ces travaux.

« Au mieux, un protocole vaccinal sur le terrain ne pourrait pas être mis en place avant 2023 », précise le cabinet de Julien Denormandie. Dans l’intervalle, il faudra aussi réussir à convaincre les partenaires européens. « Aujourd’hui, il existe des vaccins contre l’IAHP utilisés dans les zoos, poursuit l’entourage du ministre. Ce sont les seuls autorisés dans l’Union européenne, mais ils ne sont pas très efficaces. »

