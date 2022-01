La question de la vaccination dans les élevages avicoles « est essentielle » et « ne doit pas être un sujet tabou », a assuré Julien Denormandie devant des journalistes à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Sur place, il a rencontré des éleveurs et des élus, alors que le nombre de foyers de grippe aviaire continue d’augmenter en France.

Rencontre avec les professionnels

Le ministre a évoqué « une grande réunion avec la filière le 12 janvier pour déterminer les zones et les protocoles » de ces expérimentations. « Nous sommes le premier pays européen à mettre (ça) en place. Il faudra ensuite obtenir l’homologation au niveau européen et il faudra donc que j’arrive à convaincre les autres états membres de l’intérêt de la vaccination. »

Dans les Landes avec @gdarrieussecq aux côtés des professionnels impactés par l’influenza aviaire, qui touche particulièrement le département.



Avec les professionnels et les services de l’État, nous mettons tout en œuvre pour limiter la propagation du virus. pic.twitter.com/GtGHtBzpVp — Julien Denormandie (@J_Denormandie) January 7, 2022

Jeudi, les professionnels du foie gras avaient jugé « indispensable » de vacciner à l’avenir les canards contre la grippe aviaire, un virus transmis par les oiseaux migrateurs et qui touche la France pour la quatrième fois depuis 2015, générant à chaque fois des coûts et des pertes considérables pour les éleveurs et l’État.

63 C’est le nombre de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène détectés dans des élevages français au 7 janvier 2022.

À ce jour, selon le site internet du ministère de l’Agriculture, « aucun vaccin adapté aux oiseaux de la famille des anatidés (palmipèdes) n’est autorisé par la Commission européenne ».

Julien Denormandie a indiqué qu’à vendredi soir, 63 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène avaient été détectés dans des élevages, contre 46 la veille.

Une grosse moitié, 33, est localisée dans le seul département des Landes, où environ 155000 volailles ont été abattues depuis la détection d’un premier foyer mi-décembre.

Le précédent épisode de grippe aviaire, l’hiver passé, a entraîné l’abattage de 3,5 millions de volailles, principalement des canards dans le Sud-Ouest, fief du foie gras.

Le dispositif d’indemnisation reconduit

« Nous allons reconduire les dispositifs d’indemnisation mis en place l’année dernière. Dans le département du Nord (où les sept premiers foyers français ont été détectés, à partir 26 novembre, NDLR), ils ont déjà été ouverts. Dans les Landes, ils le seront dès la mi-janvier », a assuré le ministre.

Si Julien Denormandie a qualifié la situation actuelle de « très préoccupante », il a aussi assuré qu’il y avait dans les Landes « trois fois moins de cas » que l’an dernier à la même époque.

« On a une réactivité qui est sans commune mesure par rapport à l’année dernière », a-t-il assuré, se disant prêt à adapter les protocoles actuels à l’évolution de la situation.