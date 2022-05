La peste porcine africaine progresse en Allemagne

La grande botte est l’autre pays frontalier de la France infecté par le virus de la peste porcine africaine. Depuis le premier cas sauvage détecté le 5 janvier 2022, 99 sangliers ont été déclarés positifs dans le Piémont et en Ligurie.

D’après la Plateforme ESA, une zone infectée de 114 communes a été mise en place. « Les cas les plus occidentaux ont été détectés sur les communes de Molare (4 cas) et Prasco (1 cas) à 8,6 km à l’ouest de l’autoroute E25, restant à plus de 80 km de la frontière française ».