Goiat va pouvoir se promener plus tranquillement dans les montagnes des Hautes-Pyrénées. Le préfet du département vient en effet d’abroger les arrêtés qui autorisaient l’effarouchement de cet ours. La décision réjouit le collectif d’associations « environnementalistes » et espère que les préfets d’autres départements s’en « inspirent ».

D’autres recours

Selon les associations, les représentants de l’État « cèdent souvent trop rapidement à la tentation de « taper sur les ours » plutôt que de renforcer les moyens pour une cohabitation apaisée ». Elles ont d’ailleurs déposé d’autres recours contre des arrêtés d’effarouchement dans les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l’Ariège qui concentre le plus grand nombre d’ours.

Un berger effarouché

La question de la sécurité des bergers n’est en revanche pas soulevée par les associations. Dans le Couserans par exemple, c’est le berger qui a été « effarouché » par une ourse au début de mois de septembre. Il est rentré précipitamment dans un abri de secours, mais il a eu une belle peur.