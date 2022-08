Les agents de l’Office français de la biodiversité ont confirmé la présence du lynx sur la côte et à l’arrière de la côte dijonnaise. « Le dernier relevé des pièges photos a permis de collecter plusieurs vidéos montrant une femelle lynx avec son jeune jouant avec son jeune devant le piège », précise le communiqué de la préfecture, daté du 19 août 2022.

Le lynx dispose d’un plan national d’action national depuis le début de l’année et le préfet de région Bourgogne Franche-Comté, Fabien Sudry, en est le coordinateur. La France compte 180 individus dont 80 % sont localisés dans le Massif Jurassien.

Un cas de prédation sur des ovins en 2021

La préfecture rappelle dans son communiqué que l’espèce est protégée et que sa destruction est passible de 150 000 € d’amende et de 3 ans d’emprisonnement. Le lynx se nourrit d’ongulés sauvages, mais s’attaque parfois aux moutons. Un constat de dommage avéré a été réalisé et attribué au lynx en 2021 en Côte-d’Or, selon la préfecture.