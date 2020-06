La demande se tasse

La seconde moitié du mois de juin est traditionnellement marquée par un recul de la demande. Étant donné les contraintes sanitaires imposées par le coronavirus, le redémarrage des restaurants est timide. Dans les grandes et moyennes surfaces, les ventes sont en repli, en lien avec la reprise scolaire et le retour de certains salariés en entreprise. Pour autant, les abatteurs tiennent leurs engagements et conservent des prix fermes.