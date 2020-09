Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 24% Vous avez parcouru 24% de l'article

La menace de la peste porcine africaine (PPA) pèse plus que jamais sur le continent européen. Entre le 31 août et le 6 septembre 2020, 58 foyers en élevage [aussi appelés foyers domestiques, NDLR] et 113 foyers au sein de la faune sauvage ont été déclarés dans neuf pays (1), rapporte la plateforme épidémiosurveillance santé animale (ESA), dans son bulletin hebdomadaire publié le 8 septembre 2020. « Le nombre de foyers domestiques ne reflète pas le nombre d’animaux concernés. La taille des exploitations peut varier, allant d’élevages familiaux à des élevages pouvant compter des centaines de milliers de porcs, précise la plateforme ESA. De même, le nombre de cas faune sauvage ne représente pas le nombre d’animaux concernés mais le nombre de notifications concernant des cas faune sauvage. » > À lire aussi : Peste porcine africaine, pour une « initiative mondiale » de lutte contre le virus (27/07/2020) Des barrières à la frontière polonaise Le virus sévit notamment en Pologne. « Les cas faune sauvage confirmés se répartissent dans deux zones situées dans l’est et dans l’ouest du pays, avec la zone centrale du pays encore indemne à ce jour ». Pour tenter de contenir la propagation de la PPA vers l’Allemagne, « les autorités allemandes ont annoncé la mise en place de 62 kilomètres supplémentaires de barrières de protection à la frontière avec la Pologne. Cela fait partie des 240 kilomètres de barrière prévus », indique la plateforme ESA. La Pologne connaît par ailleurs une recrudescence du nombre de foyers en élevage depuis juin 2020, alors qu’il était « faible de janvier à mai ». 80 foyers ont été déclarés entre le 5 juin et le 6 septembre 2020. « Ceci est cohérent avec les pics saisonniers constatés en élevage lors des années précédentes », analyse la plateforme ESA. Ces foyers concernent « toutes les zones PPA polonaises : ouest, nord-est et sud-est ». > À lire aussi : Peste porcine africaine, la situation s’améliore en Belgique, et s’aggrave en Pologne (09/06/2020) Vincent Guyot

La menace de la peste porcine africaine (PPA) pèse plus que jamais sur le continent européen. Entre le 31 août et le 6 septembre 2020, 58 foyers en élevage [aussi appelés foyers domestiques, NDLR] et 113 foyers au sein de la faune sauvage ont été déclarés dans neuf pays (1), rapporte la plateforme épidémiosurveillance santé animale (ESA), dans son bulletin hebdomadaire publié le 8 septembre 2020.