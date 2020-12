Méthode d’évaluation

Une « incohérence totale » dans l’affichage environnemental

Alors que les données sont sur le point d’être diffusées aux consommateurs et aux citoyens, Interbev réclame la suspension immédiate de la base Agribalyse et l’allongement de l’expérimentation, pour la prise en compte d’autres indicateurs tels que la biodiversité, le stockage de carbone et le maintien des prairies. © Michel Joly

À l’occasion d’un débat devant la convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron s’est dit favorable à la création d’un « score carbone » pour évaluer l’impact environnemental des produits et sensibiliser les consommateurs. Or, la seule méthode « aboutie » à ce jour « pénalise très fortement les produits issus d’élevages herbagers et de l’agriculture biologique », estime l’interprofession du bétail et des viandes, suivie par la Confédération paysanne et 16 autres organisations.