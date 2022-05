« On est très heureux et on vit une petite révolution cette année puisque nous allons lancer pour la première fois des produits sous la même certification pour des ingrédients du Sud, évidemment, et du Nord », a déclaré Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar France, le 5 mai 2022, à l’occasion d’une conférence de presse en présence de différents acteurs du commerce équitable.

Réconciliation entre partenaires économiques

« Nous avons labellisé, certifié les premiers paysans français en lait […] et on les a réconciliés avec un premier partenaire économique qui s’appelle les Maitres laitiers du Cotentin », ajoute-t-il tout en nous montrant un des deux premiers fromages blancs certifié Commerce équitable.

En effet, le lancement de produits laitiers labellisés Fairtrade/Max Havelaar est une première pour des produits « origine France ». Pour l’ONG Max Havelaar, ils donnent tout son sens à la démarche équitable qui porte des valeurs universelles puisqu’ils incarnent l’objectif d’offrir un prix juste à tous.

« Parce que dans nos produits du quotidien cohabitent lait et vanille, blé et pépites de chocolat, la démarche bénéficiera donc à tous les agriculteurs, ici et là-bas. Une nouvelle étape, et non des moindres, pour une consommation certifiée responsable, locale ET équitable », ajoute l’ONG dans son communiqué de presse.

Ainsi, le nouveau cahier des charges, adapté à l’équitable français pour les filières du blé et du lait, proposé en 2021 permet la sortie aujourd’hui des premiers produits mixtes avec des ingrédients certifiés au Sud comme au Nord, en partenariat avec coopératives et paysans français.

La coopérative Maîtres laitiers du Cotentin se lance dans l’équitable

« Notre partenariat avec les Maîtres laitiers du Cotentin (1) est l’une des premières concrétisations de l’élargissement de notre certification équitable aux producteurs français, explique Blaises Desbordes. Nous sommes très fiers de rendre aujourd’hui concrète notre conviction : tous les producteurs du monde méritent un prix juste ! Qu’ils soient de France ou d’ailleurs, nous devons sécuriser ceux qui nous nourrissent et le dire aux consommateurs. Le commerce équitable origine France avec le lait par exemple, et celui de denrées tropicales importées sont donc complémentaires ».

Du lait issu de la coopérative des Maîtres laitiers du Cotentin, en Normandie, va donc s’unir avec de la vanille de Madagascar et du sucre de canne, issus de filières certifiées par le label dans les pays du Sud.

Entre la fin de mai et le début de juin, ce mariage entre agriculture du Sud et du Nord devrait proposer aux consommateurs ses deux premières références : un fromage blanc à la vanille de Madagascar et un fromage blanc nature sucré.

En plus de la restauration collective (la marque prévoit plus d’un million d’unités par an), ces produits seront disponibles en grandes surfaces dans 300 magasins partenaires (Super U Normandie, Nord, IDF et Carrefour Normandie). Pour Blaise Desbordes, « ces produits-là permettent de faire ce que les consommateurs nous demandent : le maximum d’ingrédients avec un prix juste pour les paysans ».

« Une méthodologie innovante »

Pour proposer ces nouveaux produits, Max Havelaar France s’est donc appuyé sur une méthodologie que Blaise Desbordes qualifie « d’innovation ». « Inédite », celle-ci repose sur trois points :

Elle définit et fixe un prix minimum garanti par région. « On va tenir compte des rendements, de la qualité des prairies, du réseau de collecte du lait, de la situation particulière des paysans dans leur région française », indique Blaise Desbordes.

Elle fait en sorte que tous les ingrédients soient certifiés commerce équitable.

Elle permet d’adapter en France la prime de développement qui sert aux coopératives à investir dans l’avenir. Ainsi, l’ONG a choisi de « flécher prioritairement [cette prime] sur la transition écologique ». « Les meilleures pratiques environnementales, ça a un coût et l’injonction contradictoire qui consiste à dire aux paysans faites mieux sur le plan environnemental mais surtout gardez le même prix, elle n’est pas acceptable », explique Blaise Desbordes.