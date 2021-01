Ce que la loi de santé animale changera aux mouvements intra-européens de bétail

Dans une note de synthèse diffusée ce jeudi 7 janvier 2021, GDS France dresse un premier tableau des évolutions réglementaires induites par la Loi de Santé Animale pour la fièvre catarrhale ovine (FCO). La loi, qui devrait entrer en vigueur le 21 avril 2021, suscite de nombreuses inquiétudes au sein de la profession au vu des délais impartis (voir encadré). Et pour cause, sa mise en application a un impact direct sur la gestion de la FCO et les exigences sanitaires liées aux échanges avec les autres États membres de l’Union européenne.

La vaccination depuis plus de 60 jours comme règle de base

Dès l’entrée en vigueur de cette loi, l’envoi de ruminants doit se faire sous couvert de vaccination contre les sérotypes présents en France continentale (sérotypes 4 et 8) au moins 60 jours avant leur départ vers un autre État membre. Deux modalités sont alors possibles :

Les animaux (ayant l’âge minimal) doivent être valablement vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 (1) depuis au moins 60 jours avant leur départ vers un autre État Membre. Dans la majorité des cas, il faut compter au moins 81 jours (2) avant le départ à partir de la première injection de primo-vaccination pour un vaccin ayant deux injections à 21 jours d’intervalle (2), précise le GDS France. Ainsi, pour envoyer ses animaux avec la garantie de la vaccination le 21 avril 2021, « ces derniers devront avoir reçu leur première injection de primo-vaccination au plus tard le 30 janvier 2021 et donc la deuxième injection au plus tard le 20 février dans le cas d’une primo-vaccination classique avec deux injections à trois semaines d’intervalle », poursuit GDS France.

Les animaux doivent être vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 et une PCR (avec un résultat négatif) doit être réalisée au moins 14 jours après la mise en place de l'immunité vaccinale (3). Dans la majorité des cas, il faut compter au moins 56 jours à partir de la première injection de primo-vaccination pour un vaccin ayant deux injections à 21 jours d'intervalle.

Les accords bilatéraux sont abrogés…

La loi de santé animale supprime la possibilité d’avoir des accords bilatéraux entre des États membres. À titre d’exemple, l’accord bilatéral avec l’Italie pour les envois de bovins, ovins, caprins de plus de 90 jours sera abrogé et le délai raccourci à 10 jours prévu actuellement ne sera plus valable à partir du 21 avril 2021. « À ce jour, cette vaccination doit également concerner le sérotype 4 pour l’Italie et la Slovénie et le sérotype 8 pour la Belgique et la Suisse », complète GDS France.

…et remplacés par des modalités dérogatoires

Cependant, « des modalités dérogatoires permettant les mouvements intra-européens sont prévues par la loi mais nécessitent d’être acceptées par les pays destinataires », ajoute GDS France. Ces modalités dérogatoires ne peuvent être activées que dans le cadre d’un accord multilatéral. Si l’État Membre destinataire accepte préalablement la dérogation proposée, elle vaudra également pour tous les autres États membres susceptibles d’envoyer des ruminants vers ce pays.

Parmi elles figurent :

La désinsectisation pendant 14 jours complétée par un test PCR (dont le résultat doit être négatif). « Cette dérogation est valable quel que soit l’âge des animaux. Il s’agit de la modalité utilisée actuellement pour l’envoi des jeunes animaux vers l’Espagne ou l’Italie » ;

La protection immunologique suffisante avec comme exemples la vaccination du cheptel souche ou de la mère d'un veau ;

avec comme exemples la vaccination du cheptel souche ou de la mère d’un veau ; La reconnaissance d’équivalence de zone. « Cette dérogation concerne les sérotypes présents à la fois dans l’État membre d’origine et dans celui de destination. Cela correspond à ce qui se fait jusqu’à présent avec l’Italie et la Slovénie pour le sérotype 4 ou avec la Belgique et la Suisse pour le sérotype 8. Ceci permettrait des échanges entre la France et ces pays sans exigences pour ces sérotypes du fait de leur présence commune. »

« À ce jour, le positionnement des pays destinataires et, en particulier de l’Italie et de l’Espagne, n’est pas connu », ajoute GDS France. En fonction de l’accord des États membres sur ces modalités dérogatoires, la présente note d’information sera actualisée. Par ailleurs, GDS France précise que plusieurs points restent encore à éclaircir, cette synthèse faisant l’objet d’une première analyse technique du groupe d’experts inter OPA (4).

Lucie Pouchard

Un report de la Loi de Santé Animale mal engagé « Une très grande majorité d’États Membres, dont la France, a demandé à plusieurs reprises le report d’un an » de l’entrée en vigueur de la Loi de Santé Animale. Pourquoi ? À cause des « retards réglementaires, des difficultés d’application et de la situation liée au Covid-19 », explique GDS France. Mais cela s’est déjà soldé par deux refus de la Commission européenne, selon Interbev, qui suit le dossier de près. D’après la note de synthèse de GDS France, la demande de report continue d’être portée. Si le report d’un an finissait par être accepté, la Loi de Santé animale et ses textes d’application n’entreraient en vigueur qu’au 21 avril 2022. Un certain nombre de points reste en suspens « Les principaux textes d’applications européens ont été publiés en juin 2020, avec plus d’un an de retard, laissant peu de temps aux autorités sanitaires des États membres pour une mise en œuvre effective à l’échelle nationale », explique l’interprofession du bétail et des viandes (Interbev). GDS France précise d’ailleurs dans sa note technique concernant la FCO que « plusieurs points doivent encore être précisés ». Pour rappel, la loi de Santé animale « inclut des changements majeurs puisque sa mise en application vient remplacer trente-huit textes historiques au niveau européen. En discussion depuis près de 15 ans, le règlement 2016/429 a été publié au printemps 2016 et devrait entrer en vigueur le 21 avril 2021 », rappelle Interbev.