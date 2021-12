Bien-être animal

Pour le transport des animaux, le Copa-Cogeca en appelle à la science

réservé aux abonnés

10 h

Pour garantir une mise en œuvre et une application plus harmonieuse du règlement 1/2005 dans tous les États membres de l’Union européenne, le Copa-Cogeca prône une révision fondée sur des preuves scientifiques. © Jean-Michel Nossant

Le 2 décembre 2021, le Parlement européen a présenté un projet de rapport et une liste de recommandations visant à améliorer les conditions de transport des animaux. Alors qu’un vote en plénière se profile en janvier 2022, les organisations et coopératives agricoles de l’Union européenne (Copa-Cogeca) estiment que la plupart des propositions « ne reposent pas suffisamment sur des preuves et éléments scientifiques ».