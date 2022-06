Bien-être animal

Adapter les horaires de transport des animaux pendant la canicule

13 h

« En cette période de l’année, des épisodes de fortes chaleurs peuvent impacter le secteur de l’élevage et de la viande », prévient Interbev. © C. Faimali/GFA

Alors qu’une vague de chaleur forte et précoce gagne le pays, le ministère de l’Agriculture rappelle que les transports d’animaux vivants sont interdits dans les départements classés en vigilance orange et plus, entre 13 h et 18 h.