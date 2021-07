ZNT Phytos

Générations Futures exige le retrait des chartes riverains départementales

« Depuis la rédaction de ces chartes, nos organisations dénoncent les dérogations qu’elles permettent et notamment la réduction des distances d’épandage vis-à-vis des propriétés », souligne le communiqué. ©Claudius Thirietun« Depuis la rédaction de ces chartes, nos organisations dénoncent les dérogations qu’elles permettent et notamment la réduction des distances d’épandage vis-à-vis des propriétés », souligne le communiqué. ©Claudius Thiriet

Sept organisations environnementales, de médecins et de victimes des pesticides ont déposé plus de 45 recours gracieux en préfectures pour la suppression des chartes d’engagement localest. Invalidées par le Conseil Constitutionnel, elles devaient permettre de réduire les zones de non traiment aux abords des habitations.