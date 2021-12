Les entreprises de l’eau défendent sa réutilisation

Leur but : faire émerger les solutions de demain et doter les agriculteurs d’outils d’anticipation et d’adaptation aux effets du changement climatique.

Cette compétition, qui conclut les travaux de la première thématique du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, a permis retenir trois équipes lauréates

• 1er prix (chèque de 5 000 €) : l’équipe Climatips et son outil d’évaluation de l’exposition aux risques climatiques des récoltes et de mesure des impacts de cette exposition sur les rendements et le chiffre d’affaires. Son but est de sensibiliser et de conseiller les agriculteurs en matière de stratégie de gestion du risque climatique sur récolte..

• 2e prix (chèque de 2 500 €) : l’équipe Datanum — renommée Ifecho- et son outil pour limiter les niveaux de stress thermique subis par les animaux via le calcul et le suivi d’un indicateur de « charge thermique ».

• 3e prix (chèque de 1000 €) : l’équipe Asterix — renommée Strateviz — et son outil permettant la sélection de systèmes de culture du blé adaptés au changement climatique.

1. Il s’est déroulé du 3 au 5 décembre 2021 dans la Drôme et était organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le ministère de la Transition écologique, en partenariat avec l’Acta — les instituts techniques agricoles, l’APCA, la Chambre d’agriculture de la Drôme, l’INRAe, la société ITK et Météo-France.