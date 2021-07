Dans un communiqué de presse en date du 5 juillet 2021, le Copa-Cogeca (Comité des organisations professionnelles agricoles et Confédération générale des coopératives agricoles) a publié ses premières estimations de production de céréales et d’oléoprotéagineux en 2021, à l’échelle de l’Union européenne (à 27 États membres).

> À lire aussi : Le potentiel de rendement des céréales et du colza revu à la hausse (22/06/2021)

Une production de céréales poussée par le blé tendre

Pour les céréales comme pour les oléagineux, les niveaux de production seraient, selon le syndicat européen, en hausse par rapport à l’année dernière, mais également par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Selon le Copa-Cogeca, la production de céréales dans l’Union européenne à 27 en 2021 s’élèverait à 292,45 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à l’année dernière et de 3,8 % par rapport à sa moyenne quinquennale.

C’est le blé tendre qui pousse le plus cette production à la hausse, avec 130 millions de tonnes prévues (+7 % sur un an), suivi par le blé dur (+4,3 %) et le triticale (+2,8 %). À l’inverse, d’autres céréales sont en recul, telles que le maïs (–0,8 %), l’orge (–5,4 %) ou encore l’avoine (–4,9 %).

Néanmoins, « ces bons chiffres ne se refléteront pas nécessairement dans les résultats financiers des agriculteurs alors que nous faisons face à une augmentation des coûts de production », souligne Jean-François Isambert, président du groupe de travail en charge des céréales du syndicat.

Besoin de solutions pour le colza

Les bonnes perspectives de rendement conduisent le Copa-Coageca à prévoir des niveaux de production d’oléagineux en hausse, de 8,9 % par rapport à l’année dernière, soit 30,12 millions de tonnes. Cette tendance s’observe pour le colza (+2,7 %), le tournesol (+17,4 %) et le soja (+20,2 %).

Les surfaces de colza reculent (5,3 millions d’hectares, soit – 7,6 % sur 5 ans) : le Copa-Cogeca appelle à « accélérer les procédures afin d’apporter de nouvelles solutions technologiques efficaces, telles que des produits de protection des plantes, le biocontrôle ou encore des variétés plus performantes, et d’avoir des alternatives avant d’interdire les outils existants, dont l’efficacité a été prouvée ».