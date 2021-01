Projet de loi climat et résilience

Deux avis favorables à la taxation rapide des engrais azotés

réservé aux abonnés

18 min

Le Cese rappelle que « l’utilisation d’engrais azotés est une source importante d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) pendant leur production, très gourmande en énergie, et de protoxyde d’azote (N20) à très fort potentiel de réchauffement lors de leur utilisation. © Cédric Faimali

Le Cese et le CNTE ont rendu leur avis sur le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». Ils préconisent la mise en place d’une taxation sur les engrais azotés plus rapide que le gouvernement l’envisage.