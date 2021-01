Matériels spécifiques ou semences, demandez les aides du plan protéines

Enfin, des aides fléchées directement vers les éleveurs ! Alors que la plupart des matériels éligibles aux plans de modernisation pour la réduction des intrants et à la lutte contre les accidents climatiques sont plutôt destinés à la polyculture et aux grandes cultures, le plan protéagineux s’adresse aussi aux éleveurs.

Ainsi, toute la chaîne verte, de la faucheuse jusqu’à la presse et l’autochargeuse sont éligibles aux aides. Quelques adaptations comme les capteurs de matière sèche pour les presses figurent également dans la liste.

Des équipements pour les coupes

Les autres grands gagnants de cette liste de 50 matériels sont les équipements pour les barres de coupe. L’objectif est de favoriser l’investissement dans des équipements spécifiques pour le colza (rallonges de coupe) et le tournesol. Les coupes flexibles figurent également dans la liste.

Favoriser le séchage

Le dernier grand volet concerne le séchage et le stockage des oléoprotéagineux. Séchage en grange, toasteur, trieur… Toutes les solutions techniques, même les plus anecdotiques sont éligibles. On note enfin l’éligibilité de certains semoirs comme les modules de sursemis pour les prairies, les semoirs à double ou triple trémie ou encore les semoirs pneumatiques adaptés au soja.

Corinne Le Gall