pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Après le passage d’une perturbation pluvieuse dans la journée de ce mardi 13 octobre 2020, Météo-France prévoit qu’une goutte froide — air froid d’altitude — viendra se positionner demain mercredi sur le pays occasionnant souvent un temps instable au sud.

Cette goutte froide s’éloignera ensuite progressivement vers la Méditerranée puis le nord de l’Italie favorisant un temps souvent calme pour la fin de la semaine. Les températures resteront fraîches pour la saison tout au long de la semaine.

> À lire aussi : La France traversée par une perturbation (08/10/2020)

Instable mercredi sur une grande moitié sud

Une perturbation pluvieuse glissera sur le pays ce mardi 13 octobre. Il pleuvra des Hauts-de-France au Centre et au Midi-Pyrénées. À l’arrière de cette perturbation, le temps sera instable, avec des averses, dans une ambiance toujours fraîche.

Mercredi, une goutte froide, de l’air froid en altitude, se positionne sur le pays. Elle engendrera un temps instable sur une grande moitié sud avec des averses fréquentes tandis que la moitié nord bénéficiera d’un temps calme.

Les averses seront plus nombreuses et parfois orageuses du Massif central aux Pyrénées ainsi que sur la Corse avec des pluies parfois soutenues. Il neigera au-dessus de 1 400 mètres sur les Pyrénées et le nord des Alpes.

Jeudi, la limite pluie-neige s’abaissera à 1 200 mètres sur le relief.

Les températures remontent ce week-end

Toute la semaine, les températures très fraîches pour la saison depuis le début de l’automne resteront sous les normales de saison. La première quinzaine d’octobre pourrait ainsi être la plus froide en France depuis 1992.

Le week-end prochain, le temps sera globalement calme, avec de belles éclaircies dimanche. Les températures maximales seront en très légère hausse dimanche avec une moyenne de 14°C sur la moitié nord, 17°C sur la moitié sud. La hausse pourrait se poursuivre au début de la semaine prochaine avec l’arrivée d’une masse d’air plus chaude.

> À lire aussi : Votre météo personnalisée avec La France Agricole