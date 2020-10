Une perturbation pluvieuse et venteuse, pilotée par une dépression circulant de l’Angleterre à la mer du Nord, a concerné dès jeudi 8 octobre 2020 les régions proches de la Manche et de la Belgique. À l’avant, la grisaille prédominera au nord de la Loire tandis que les régions plus au sud ont vu des éclaircies se développer dans l’après-midi.

La traversée de l’hexagone

Vendredi 9 octobre 2020, le front froid dela perturbation s’enfoncera un peu pour se situer des Pays de la Loire à l’Île-de-France et la Champagne gagnant ensuite le Poitou et le nord de la Lorraine.

De belles éclaircies persisteront sur un quart sud-est. Au long de ces deux jours, les températures resteront douces dans le sud, dépassant les 20 °C alors qu’au nord une petite baisse commencera à se dessiner vendredi avec des températures allant de 14 à 18 °C.

Carte météo vendredi 9 octobre © Météo France

Week-end plus frais et instable

Une masse d’air d’origine polaire va envahir le pays entre un anticyclone sur le proche océan et une dépression scandinave.

Samedi, il pleuvra du Sud-Ouest à la Franche-Comté et Rhône-Alpes. À l’avant, des éclaircies persisteront près de la Méditerranée au prix d’un fort vent. À l’arrière, la traîne sera active avec des averses, de la Normandie et du Nord au Bassin parisien et au Grand-Est, averses plus rares et périodes ensoleillées plus généreuses de la Bretagne au Poitou-Charentes. Les températures maximales seront déjà en nette baisse avec 12 à 17 °C des frontières nord aux Pyrénées mais encore 20 à 22 °C près de la Grande Bleue.

Carte météo samedi 10 octobre © Météo France

Dimanche, la baisse se poursuivra avec des valeurs dignes d’un début novembre. Des averses se produiront, elles épargneront le pourtour méditerranéen toujours bien venté mais seront particulièrement fréquentes au sud de la Garonne. La limite pluie-neige s’abaissera à 1 000 mètres.