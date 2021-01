Une semaine fraîche et hivernale

Après une année 2020 placée sous le signe de la chaleur, 2021 s’ouvre sur la fraîcheur. Toute la semaine, le temps en France sera influencé par des gouttes froides qui circuleront au-dessus ou autour de l’Hexagone et apporteront un peu d’instabilité, prévoit Météo-France dans son bulletin du 4 janvier 2021. Le flux sera orienté à l’est ou au nord-est, ce qui maintiendra des conditions fraîches et hivernales.

Gelées matinales et températures basses

Les températures seront assez stables tout au long de la semaine, et fraîches. Seules la Corse et la Côte d’Azur échapperont aux gelées matinales.

Partout ailleurs, les températures minimales seront souvent comprises entre 0 et -3 °C, temporairement le mercure pourrait s’abaisser jusqu’à -5 °C dans le Centre-Est et le Nord-Est.

Les températures maximales se maintiendront 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison. Elles plafonneront souvent entre 1 et 4 °C au nord, 3 à 7 °C au sud, encore des pointes à 10 ou 11 °C entre la Côte d’Azur et la Corse.

Mardi

Hormis le golfe du Lion qui profitera de très belles éclaircies, partout ailleurs la journée s’annoncera très nuageuse à couverte. Quelques flocons de neige pourront virevolter ici ou là sous les nuages les plus épais.

Ces flocons seront plus probables sur le Massif central et sur les Alpes, les Pyrénées et la montagne corse au-dessus de 500 à 700 m d’altitude. Des orages pourront éclater entre la Côte d’Azur et la Corse.

Mercredi

Le soleil gagnera du terrain et brillera généreusement du Languedoc-Roussillon à Paca et sur les Alpes. Quelques orages seront encore possibles du côté de la Corse en matinée, les averses se feront sous forme de neige au-dessus de 500 m.

Partout ailleurs, ce sera à nouveau une journée maussade. Quelques petites gouttes ou flocons pourront tomber sur un large quart nord-est. Des averses, de pluie, flirteront avec les côtes de la Manche.

Jeudi et vendredi

La France sera coupée en deux. Le temps sera agréablement ensoleillé malgré un voile de nuages d’altitude de plus en plus présent sur la moitié sud du pays.

Météo-France prévoit quelques averses de neige feront leur apparition vendredi sur les Pyrénées. Au nord, les nuages resteront très nombreux sur les deux jours. Les petits flocons concerneront principalement les frontières du nord et le Nord-Est.

Samedi et dimanche

Le temps se dégradera par le sud. De nombreux nuages porteurs d’averses gagneront la moitié sud du pays et la neige tombera à basse altitude sur les massifs. Le temps sera plus calme mais encore bien nuageux au nord.