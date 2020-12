2020 : l’année la plus chaude en France depuis 1900

Cette année 2020 a été jalonnée par une succession de mois « chauds », à l’exception des mois de juin et d’octobre relativement proches de la normale.

Au début de l’année, le pays a connu son second mois de février le plus chaud de l’histoire, jalonné par plusieurs pics de douceur remarquable et de nombreux records. Durant l’été, deux épisodes de canicule ont concerné la France du 30 juillet au 1er août puis du 6 au 13 août.

Le mois de septembre a ensuite été marqué par une vague de chaleur tardive exceptionnelle du 13 au 17 septembre. Après un mois d’octobre légèrement frais, novembre a bénéficié de conditions anticycloniques et d’une douceur exceptionnelle. Enfin, malgré un début et une fin de mois plutôt frais, ce mois de décembre 2020 sera en moyenne doux, à la faveur des températures généreuses du 14 au 24.

Parmi les dix années les plus chaudes depuis 1900, neuf appartiennent au XXIe siècle

Parmi les dix années les plus chaudes depuis 1900, neuf appartiennent au XXIe siècle : 2020, 2018, 2014, 2019, 2011, 2003, 2015, 2017 et 2006. Et parmi les dix années les plus chaudes depuis 1900, sept appartiennent à la dernière décennie.