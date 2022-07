Kiev et Moscou signent avec la Turquie et l’Onu l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes (AFP)

Après plusieurs jours de négotations ardues en Turquie, L’Ukraine et la Russie ont signé vendredi à Istanbul deux accords séparés avec la Turquie et les Nations unies sur l’exportation des céréales et produits agricoles via la mer Noire, a constaté l’AFP.

Kiev a refusé de signer directement le texte avec Moscou, qui s’est engagé sur un accord identique avec Ankara et le secrétaire général des Nations unies.