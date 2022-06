Les dérogations pour utiliser les jachères en 2023 n’étaient pas le seul sujet important abordé ce 13 juin 2022, lors du conseil des ministres européens de l’Agriculture. Les délégations présentes ont aussi mis sur le tapis le projet réglementaire de la Commission européenne visant à réduire l’utilisation des pesticides dans le cadre de sa stratégie « de la ferme à la fourchette ».

Des États membres sur la réserve

« Mon homologue estonien au nom de plusieurs délégations a fait part de son inquiétude sur le texte en préparation concernant l’utilisation durable des produits phytosanitaires », a précisé Marc Fesneau, le ministre français de l’Agriculture, lors de la conférence de presse qui a suivi le conseil. Malgré ces objections, Bruxelles présentera bien son projet le 22 juin prochain.

« Nous nous sommes engagés à présenter le texte avant la pause estivale, a répondu Stella Kyrikides, la commissaire en charge de la santé et de la sécurité alimentaire. Les nouvelles règles que nous allons proposer ont pour objectif de protéger la santé publique, l’environnement, la biodiversité en réduisant l’utilisation des pesticides chimiques quand cela est possible. »

« Il ne s’agit pas d’interdire les pesticides, il s’agit de réduire leur utilisation […] », a poursuivi la commissaire européenne. Cette dernière a précisé qu’elle avait pris note des réserves de certains Etats membres, mais son objectif reste clair : « éviter l’utilisation [des phytos] dans les situations où ils ne sont pas nécessaires, en particulier lorsqu’il y a des alternatives ».

« Une approche juste et équitable »

Stella Kyrikides a assuré que le texte tiendra compte de la situation des États membres. « Nous avons besoin de stopper la surutilisation des pesticides, et pour y parvenir, nous avons besoin d’objectifs mesurables. Nous sommes engagés à faire preuve de souplesse. Beaucoup de travaux sont en cours, et, je l’ai dit, la plus grande partie de la proposition répond déjà aux attentes des Etats membres. »

Januscz Wojciechowski, le commissaire en charge de l’Agriculture, est visiblement sur la même ligne. « Ce que nous souhaitons, c’est que l’approche poursuivie soit équitable et juste. Les pays qui utilisent davantage de pesticides auront plus d’efforts à fournir que ceux qui n’en utilisent pas autant. Je pense qu’il est important de tenir compte de la situation de départ des états membres. »

« La Commission européenne travaille à notre sécurité alimentaire avec deux perspectives, a-t-il ajouté. À court terme, nous avons besoin de nous concentrer sur la façon d’augmenter nos capacités de production, et à long terme de faire en sorte que notre agriculture soit résiliente, respectueuse de l’environnement et des animaux. Et je pense qu’il n’y a pas de contradictions entre ces deux perspectives. »