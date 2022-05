Bilan

Des ventes européennes de phytos relativement stables

réservé aux abonnés

6 h

Les ventes de pesticides sont restées relativement stables dans l’Union européenne entre 2011 et 2020 selon Eurostat. © Cédric Faimali

Entre 2011 et 2020, les plus fortes baisses des ventes de produits phytosanitaires ont été enregistrées par la République Tchèque, le Portugal, le Danemark, la Roumanie, la Belgique et l’Irlande. La France et Allemagne voient leurs ventes augmenter légèrement alors qu’elles grimpent fortement en Autriche et Lettonie.