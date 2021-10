48 % des Français consomment des légumineuses au moins une fois par semaine. C’est ce que révèle l’enquête annuelle du. Crédoc sur les comportements alimentaires en France (1) et conçue dans le cadre de Cap Protéines (2).

Les résultats de cette étude ont été révélés par Terres Univia dans un communiqué de presse diffusé ce 11 octobre 2021. Dans le détail, 30 % des répondants déclarent consommer des légumineuses une fois par semaine et 18 % plus d’une fois par semaine.

Une consommation à tous les âges

L’étude révèle que les profils des consommateurs de légumineuses sont divers. Les personnes de 75 ans et plus sont les plus gros consommateurs de légumineuses puisque 53 % d’entre eux disent consommer au moins une fois par semaine.

D’autres catégories de la population sont également consommatrices de légumineuses :

50 % des 35-44 ans en consomment au moins une fois par semaine ;

49 % des 65-74 ans en consomment au moins une fois par semaine ;

48 % des 45-50 ans en consomment au moins une fois par semaine ;

48 % des 15-25 ans en consomment au moins une fois par semaine ;

45 % des 25-34 ans en consomment au moins une fois par semaine.

Un impact culturel

La segmentation des consommateurs ne se fait pas qu’en fonction de l’âge. Il existe un fort effet culturel. L’étude montre que « les plus diplômés sont une catégorie de population qui consomme fortement et régulièrement des légumineuses ».

Dans le détail, 54 % des répondants munis d’un diplôme supérieur à bac + 2 et 54 % des adultes détenteurs d’un niveau bac à bac + 2 en mangent au moins une fois par semaine. À contratrio, les personnes interrogées non-diplômées ne sont que 39 % à consommer des légumineuses au moins une fois par semaine.

Les trois raisons qui poussent à consommer des légumineuses

L’étude s’est aussi penchée sur les raisons qui poussent les Français à consommer des légumineuses. Les trois premières raisons de consommer des légumineuses citées par les personnes interrogées sont :

Leur goût ( 61 %) ;

61 %) ; Leur richesse en protéines (46 %) ;

(46 %) ; Leur facilité de préparation (39 %).

En revanche, le prix ne semble pas être un facteur de décision pour consommer des légumineuses puisque seuls 24 % des répondants le citent parmi les deux premiers critères de consommation.