climat

2020, le mois de mai le plus chaud dans le monde

8 h

Selon Météo-France, le mois de mai 2020 est le mois le plus chaud des mois de mai jamais enregistrés. © Pixabay

Le mois de mai 2020 bat un nouveau record. En plus de clore une série inédite de 12 mois consécutifs plus chauds que la normale de référence, il est à lui seul le mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans le monde. C’est ce qu’indique Météo-France dans une note du 5 juin 2020.